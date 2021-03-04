Юна внучка відомої легендарної співачки Софії Ротару захопила красою і розкрила свої секрети

Як повідомляє Politeka.net, Соня Євдокименко, внучка співачки Софії Ротару, яка живе і будує модельну кар'єру в США в Instgaram поділилася новим фото, за які отримала компліменти користувачів мережі.

Внучка Ротару показала максимально природний макіяж, який підкреслює красу, дану їй природою, і виглядає максимально натурально. Може скластися враження, що дівчина позує взагалі без косметики, але Соня розкрила секрет, що це не так.

"Яка ж красуня», "така красива", - захоплюються дівчиною фоловери.

Зазначимо, Соня Євдокименко приділяє велику увагу догляду за собою. Раніше дівчина підкреслювала, що оскільки шкіра стає більш чутливою з настанням холодів, важливо коригувати і щоденні ритуали по догляду за нею.

Так, внучка Ротару радила підтримувати водний баланс, замініть каву зеленим чаєм; використовувати живильний крем і маски для губ.

Раніше ми розповідали, внучка Ротару підкорила видом в стильному брючному костюмі і крихітному ТОПі, ніби складався з двох широких стрічок.

Нагадаємо, що юна внучка Ротару в пікантному боді засвітила розкішну фігуру, ніжки, як у Барбі:"Тростиночка".

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару в крихітному ТОПі провела сеанс спокушання: "Прокидайтеся...".

Також Politeka писала, що 19-річна внучка Софії Ротару показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером: фото щасливої парочки.