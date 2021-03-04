Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво заінтригував новими фото

Як передає Politeka.net, 49-річний шеф-кухар опублікував свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у спокусливому вигляді на тлі фантастичного пейзажу.



Так, Ектор роздягнувся, погравши м'язами перед камерою. Зірка телеекранів позував на віллі в горах, розташувавшись поруч з басейном. Як відомо, зараз знаменитість знаходиться на своїй батьківщині - Колумбії.

За словами Хіменес-Браво, саме тут вирощують найсмачнішу каву в світі. Шеф-кухар змусив стікати слинкою нагадуванням про ароматний напій, що бадьорить.

"Позаду мене департамент Колумбії, який називається Антьокія 🏔 Тільки уявіть: 80% території - це гори 💔 тому тут досить прохолодно в порівнянні з іншою місцевістю Колумбії. І саме тому тут знаходиться рай для кавових плантацій ️ ️ 17% від усіх сільськогосподарських культур округу займає кава. Ще тут вирощують кукурудзу, рис, цукрову тростину. Але все ж більшу увагу приділяють кавовим зернам. А де ви пробували найсмачнішу каву у своєму житті? ☕", - поділився Ектор.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Смачної вам кави☕"

"Краса, захотілося в Колумбію❤️. Вдома поки найкраща кава🔥"

"Гарного відпочинку!"

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