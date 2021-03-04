Відома українська співачка Наталія Могилевська насмішила зал і користувачів мережі
Артистка після карантину вирушила в тур, повідомляє Politeka.net. Так, зірка побувала в Кременчуці Полтавської області.
Наталя вирішила поспілкуватися з залом і підійшла до однієї з глядачок. Зірка поцікавилася, як звуть дівчину, а також ким вона працює. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Почувши, що глядачка працює провізором, Наталя здивувалася, назвавши цю професію модним словом.
"Провізор? А це ось що? Це якесь дуже модне слово", - запитала українська знаменитість, і можна сказати, тим самим зганьбилася, адже дана професія з'явилася століття тому.
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Після цього артистка з подивом запитала, чи про всі ліки знає жінка, яка працює в аптеці.
"А чому Окуметіл (очні краплі) пропав? Мені потрібно було купити подружці блакитні такі крапельки, привезти в Індію, так я його не знайшла", - поскаржилася Могилевська, а в залі тим часом сміялися.
Варто відзначити, що Наталія Могилевська виступала в яскравій сукні. Помаранчевий наряд мав довгий розріз, що оголив її ніжки. Завершили образ блискучі прикраси.
Пізніше співачка поділилася знімком після концерту. Наталя позувала з букетами від шанувальників. У публікації вона подякувала глядачам за теплий прийом.
Користувачі Мережі написали масу приємного в бік артистки.
"Наташенько, спасибі за концерт, ви - диво, отримали море позитивних емоцій, любимо вас, здоров'я любові і творчих успіхів вам, чекаємо вас знову", - написала одна з глядачок.
Нагадаємо, що Могилевська засвітилася зі своїм мільйонером, затьмаривши Кароль, Полякову і Осадчу: "не дарма ж згадала...".
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