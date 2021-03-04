Солістка "НеАнгелів" Слава Камінська приголомшила новиною про розпад дуету, це прокоментував їх продюсер, а також Вєрки Сердючки й KAZKA, Юрій Нікітін

У четвер, четвертого березня, стало відомо про те, що група "НеАнгели" припиняє своє існування, передає Politeka.net. Першою про це повідомила учасниця дуету Слава Камінська.

У своєму пості в Instagram співачка розповіла, що група проіснувала 15 років і за цей час дует встиг записати п'ять альбомів, зняти понад 20 кліпів, і заробити багато номінацій і статуеток.

Продюсер "НеАнгелів" кілька хвилин тому вирішив прокоментувати дану новину. У своєму пості Юрій Нікітін підтвердив інформацію про розпад групи й розповів, чим далі будуть займатися екс-солістки популярної групи.

"Друзі, хочу підтвердити, що відсьогодні проєкт НеАнгели офіційно припиняє свою роботу в публічній площині. Вікторія і Слава починають свої сольні кар'єри. А виступати з репертуаром і під брендом НеАнгели будуть тільки на закритих (приватних) заходах. Удачі нам в наших починаннях!",- повідомив Нікітін, підкріпивши знімком з солістками.

За 20 хвилин пост зібрав понад 300 лайків і багато коментарів:

"Печаль", " 😢 😢 😢 така група!", "Печаль...", "Єдина українська група якій можна пробачити російську мову. 👏 😂 ", "Мало не розплакався😢", "шкода", " ось і все! Пам парам пам фьить😂 😂 😂", " щоооооо 😢 як ???? НеАнгели поверніться ,😮❤️", "😢😢😢😭😭😭назавжди в моєму серці💔дуже сумно😭 😭 😭", "жах".

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