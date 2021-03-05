Молода дружина Віктора Павлика Катерина Реп'яхова згадала покійну бабусю і розповіла про своє самопочуття

Як повідомляє Politeka.net, молода вагітна дружина музиканта Віктора Павлика Катерина Реп'яхова активна блогерка в соцмережі Instagram, де показують все своє життя і пригоди на публіку. Нещодавно 26-річна дівчина відпочивала з 55-річним артистом в Єгипті, а по поверненню додому до Києва, відчула нездужання. Однак, у своїх сторіс Катя запевнила шанувальників, що погане самопочуття не пов'язане з вагітністю. Вже наступного дня дівчина запевнила, що їй стало краще і вона почала розбирати валізи.

До слова, у своїх Instagram-сторіс Реп'яхова також опублікувала архівне фото своєї улюбленої бабусі Люби. За словами дівчини, минуло вже 12 років з дня її відходу в кращий світ. Вшанувати пам'ять близької людини Катя вирішила, опублікувавши знімок своєї бабусі в молодості. "12 років без моєї улюбленої бабусі Люби", - підписала кадр Катерина.

Відзначимо також, що у своїх сторіс Реп'яхова похвалилася, що купила Сучасний тонометр. У ролику дівчина тестує його на собі - вимірює тиск і пульс. Також вона, посміхаючись, розповідає, що такий прилад вдома дуже корисний, адже її чоловік Віктор Франкович вже не молодий і потрібно стежити за його здоров'ям і тиском.

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