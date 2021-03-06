Хореограф з проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розкрилася перед публікою з нового боку

Як передає Politeka.net, 32-річна танцівниця опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалому образі.

Гаряча брюнетка позувала в ліловому костюмі з металевим відливом, сміливо розхристивши курточку й блиснувши пишною "красою" в ліфчику зі стразами.

У підписі зірка вирішила дати відсіч хейтерам, які невтішно висловлюються в Мережі з приводу її манери мови.

"В останньому інтерв'ю я прочитала кілька коментарів щодо своєї мови, правильної вимови і т.д і що хочу сказати... Звичайно мені шалено приємно, що моя персона викликає інтерес у аудиторії, як позитивні, так і негативні, змушує вас писати свої думки🙌, але... Ніхто не ідеальний і я в тому числі! Я вважаю, в першу чергу, потрібно бути справжнім, живим, щирим, відповідати своїм внутрішнім переконанням і цінностям в житті, бути не тільки красивою картинкою в красивій обгортці, а й людиною зі своїми за і проти! Я вважаю людину прикрашає не слово або правильно сформульована мова, а вчинки і ставлення до людей. Якщо ти 💩 в житті, то ніякі слова не зможуть тебе прикрасити... І нехай будуть вади в мові - ніж вади в житті", - вилила душу Гвоздьова.

Користувачі підтримали зірку "Танців", прокоментувавши її емоційний сплеск:

"Ілона, ви прекрасна! І повністю підтримую Вас, важливо те, що всередині ❤️"

"Я не розумію, навіщо вибирати? Тобто хороша людина не може грамотно викладати свої думки? Ілона, я Вами захоплююся, але над промовою треба працювати. Без образ"

"Ілона, ви класна. Приклад для багатьох. Людям тільки б обіс*ати когось. Але ви їх зробили, написавши "так, я така і знаю що є над чим працювати"

"Ти неймовірна, не звертай уваги на цей хейт, це просто людська заздрість, ну а ти величезна молодчинка, залишайся такою як ти є❤️"

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