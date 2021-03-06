Дмитро Монатік з Надею Дорофєєвою повипендрювалися на камеру
Як передає Politeka.net, 34-річний артист опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, чим неабияк потішив публіку (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Так, Монатік з Дорофєєвою зняли коротенький ролик, в якому танцюють під індійські мотиви відомого хіта з нульових в компанії хлопців та дівчат. Вони розділилися на дві команди, вихваляючись по черзі один перед одним.
Запальний мотив і харизма артистів нікого не можуть залишити байдужими.
"Ну що, дівчата, до свята готові?🕺 💃 P. S. @ NADYADOROFEEVA #atebepo з прем'єрою🔥", - підписав кадри Монатік, заодно привітавши Надю з виходом її нової пісні "А tebe".
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"Дякую за підтримку і дружбу❤️", - відгукнулася під постом Дорофєєва.
Інші користувачі також приєдналися до обговорення побаченого:
"❤️Діімааааааа!!!! Аххахахахахахх"
"😂 ах, ось, воно щоооооо"
"ви подали геніальну ідею для музичного супроводу цього свята😂"
"Дуже запально 😁 🙃 💃 🕺 )"
"😂гуморист"
"😂геніально!!! Ви опинилися братом і сестрою в результаті?"
"Спочатку здалося що це оригінал))"
"Готові! Дівчатка чекають вже концерт у Дніпрі, квиточки лежать❤️"
"😂😂😂 клас! Прям молодий Мітхун Чакраборті🔥"
Раніше ми повідомляли, Монатік викликав захват яскравим фото з красунею, схожою на Джулію Робертс. Артист душевно привітав з днем народження дизайнера ювелірних прикрас і власницю власного бренду Валерію Гузему.
Нагадаємо, гаряча дружина Монатіка розстебнула сорочку і роздражнила пишним бюстом: "Вай, яка...".
Як повідомляла Politeka, нескромна Дорофєєва забралася на руки до Монатіка, давши Дантесу привід для ревнощів: кадри закулісся.