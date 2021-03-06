Дмитро Монатік з Надею Дорофєєвою повипендрювалися на камеру

Як передає Politeka.net, 34-річний артист опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, чим неабияк потішив публіку (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Монатік з Дорофєєвою зняли коротенький ролик, в якому танцюють під індійські мотиви відомого хіта з нульових в компанії хлопців та дівчат. Вони розділилися на дві команди, вихваляючись по черзі один перед одним.

Запальний мотив і харизма артистів нікого не можуть залишити байдужими.

"Ну що, дівчата, до свята готові?🕺 💃 P. S. @ NADYADOROFEEVA #atebepo з прем'єрою🔥", - підписав кадри Монатік, заодно привітавши Надю з виходом її нової пісні "А tebe".

"Дякую за підтримку і дружбу❤️", - відгукнулася під постом Дорофєєва.

Інші користувачі також приєдналися до обговорення побаченого:

"❤️Діімааааааа!!!! Аххахахахахахх"

"😂 ах, ось, воно щоооооо"

"ви подали геніальну ідею для музичного супроводу цього свята😂"

"Дуже запально 😁 🙃 💃 🕺 )"

"😂гуморист"

"😂геніально!!! Ви опинилися братом і сестрою в результаті?"

"Спочатку здалося що це оригінал))"

"Готові! Дівчатка чекають вже концерт у Дніпрі, квиточки лежать❤️"

"😂😂😂 клас! Прям молодий Мітхун Чакраборті🔥"

Раніше ми повідомляли, Монатік викликав захват яскравим фото з красунею, схожою на Джулію Робертс. Артист душевно привітав з днем народження дизайнера ювелірних прикрас і власницю власного бренду Валерію Гузему.

На кадрах вони обидва веселяться і танцюють під одну з пісень Дмитра.

Нагадаємо, гаряча дружина Монатіка розстебнула сорочку і роздражнила пишним бюстом: "Вай, яка...".

Як повідомляла Politeka, нескромна Дорофєєва забралася на руки до Монатіка, давши Дантесу привід для ревнощів: кадри закулісся.