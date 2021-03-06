Блогерша з рекордними вилицями Анастасія Покрищук здивувала публіку зізнанням про дітей

Як повідомляє Politeka.net, учасниця шоу "Від пацанки до панянки", а нині популярна блогерка в Instagram Анастасія Покрищук зібрала у своєму мікроблозі вже понад 250 тисяч підписників, яких тепер часто радує яскравими витівками, незвичайними фотосесіями і дотепними відео, в яких відповідає на питання людей. По більшій мірі Настя прославилася після того, як збільшила собі вилиці до неймовірних розмірів.

Дівчина за освітою психолог і свої знання використовує в спілкуванні з шанувальниками і хейтерами – вона дає поради користувачам, щедро приправляючи свої висловлювання гострим слівцем. А ще Настя сама навчилася колоти собі "уколи краси", що продемонструвала в сюжеті програми "ЖВЛ", яка зняла про неї цілу історію. Анонс цього сюжету Покрищук опублікувала і на своїй сторінці, в ньому дівчина також розповіла, що коли розбагатіє, то візьме дитину з дитбудинку.

Варто відзначити, що питання про дітей Анастасії задають часто, в одному з недавніх відео вона досить жорстко відповіла на поради народжувати дитину. Тепер же заявила, що вона не чайлфрі, але, щоб мати дітей, потрібно міцно стояти на ногах. "Я, коли стану дуже багатою, так візьму собі дитину з дитбудинку", - заявила блогерка. До слова, мало хто знає, що епатажна інста-діва допомагає притулкам для тварин, яких дуже любить, так що швидше за все її можна зустріти саме в такому притулку і зоопарку.

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