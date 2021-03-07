Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана порадувала шанувальників милим ранковим фото з готелю

Як повідомляє Politeka.net, кохана дружина популярного українського виконавця і музиканта Сергія Бабкіна Сніжана не перестає дивувати публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно пара літала до Відня, де артисту робили операція на очах через стрімку втрату зору. Хвороба стала справжнім випробуванням для зіркової пари, проте все вже налагодилося і дружина артиста продовжила викладати в мережу веселі фото.

Так і цього разу Сніжана поділилася у своєму мікроблозі кокетливим знімком, на якому видно не тільки її, а й Сергія, точніше, його частину тіла. Судячи з геолокації, недільний ранок у пари почався в номері київського Парк готелю Голосієво. Як видно, Сніжана сфотографувала себе після душу, на ній немає одягу, зате на голові видно тюрбан з рушника, під яким заховане мокре волосся. А обличчя красуні виглядає дуже природно, без грама косметики. Сніжана грайливо висунула язик і кокетливо дивиться прямо в об'єктив. Однак, якщо сильно придивитися, на фотографії також можна помітити і коліно Сергія Бабкіна.

У підписі до публікації Сніжана написала: "Сьогодні буде класний день! Всім доброго ранку! Ніколи не пізно мати щасливе зараз! P. S. @babkin_official, твоє коліно прикрашає це фото". Звичайно ж такий милий знімок тут же кинулися обговорювати фанати парочки, засинаючи їх компліментами і побажаннями доброго ранку. "Ви прекрасні!", "Прекрасного дня. Всім колінам – коліно", "Спасибі! Волохатому коліну привіт", - пишуть користувачі в коментарях до фото Бабкіної.

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