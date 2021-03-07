Відома українська телеведуча Леся Нікітюк бурхливо відзначила день народження мами

Популярна телеведуча Леся Нікітюк відзначила день народження мами Катерини Петрівни з усім зоряним розмахом. Так, артистка вирішила не скромничати, і сама розповіла в розділі Сторі в Instagram, як готувалася до свята.

Як видно, день народження святкували в ресторані. Причому для гостей виступили українські артисти Дзіздьо і Лія Лі, а також виступав акордеоніст. Батько Лесі Іван Нікітюк танцював з 30-річною Лією Лі, а мама Лесі станцювала з самим Дзіздьо.

Співак відзначився після виступу-подарував мамі Нікітюк квіти, оригінально пожартувавши. Кадрами зі свята поділилася і співачка Лія Лі, на яких позувала разом зі співаком і телеведучою.

"Я і Сара-кльова пара 😅 🤩" - написала Лія під новим фото.

Шанувальники відразу відповіли:

«Які гарні; Мої бубочки))) Я вгадав 👏🔥; супер 🔥; Файнючие які 😍😍; дуже кльовые😍; я прям закоханий у цих дівчаток; Класно було спостерігати за вами😂🔥😍; В Дзідзьо від щастя сльози, красуні поруч😍; Вау 😅оце зірка 🤩 розумію 🔥; Юлька, бандитка моя кохана ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️, Лесь ну ти ж собою💞».

Так, на сторінці Лесі з'явилася добірка сторіс, в яких вона вітала "маму Кет" з Днем народження.

Сама ж телеведуча вирішила показати шанувальникам "побутові сторіс", в яких вона знімала, як вони з мамою вибирають страви для святкового банкету. Також пізніше Леся анонсувала" зіркового гостя " на банкеті, але поки що невідомо, про кого йде мова.

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