Відома співачка Ані Лорак з'явилася на людях в компанії колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу
Як передає Politeka.net, відео опублікували на фан-сторінці артистки в Instagram (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах Ані та Мурат посміхалися і фотографувалися, йдучи під ручку сходами.
Схоже, після скандального розлучення знаменитостям все ж вдалося налагодити відносини.
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Шанувальники співачки, м'яко кажучи, були шоковані побаченим, а деяких з них навіть допустили, що подружжя зовсім не розлучалися, а хотіли пропіаритися.
"Очманіти, невже разом?", "Та вони і не розлучалися напевно! Просто піар зайвий не завадить! Це ж фінансовий потік! Хороша пара!", "Клас!!! Я рада, якщо", "Просто в хороших відносинах", "Ура вони разом", "потрібно сьогодні відзначити) як же круто що вони поруч", "це найкраще, що може бути, збережена сім'я, молодці!",- писали в коментарях під відео.
Нагадаємо, Ані Лорак офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджіоглу після десяти років шлюбу. Про проблеми в родині співачки стало відомо в липні 2018 року. Саме тоді в інтернет просочилася інформація, що турецький бізнесмен зраджує дружині.
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