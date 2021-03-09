Актриса Ольга Сумська порадувала шанувальників соковитими кадрами і довгоочікуваною подією
Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала нові "сторіз" в Instagram, на яких показала, як провела 8 березня в компанії з нинішнім і колишнім чоловіками - Віталієм Борисюком та Євгеном Паперним.
Так, актриса виступила з виставою у Вінниці, з'явившись на одній сцені зі своїми чоловіками.
Ольга одурманила зухвалим образом, продемонструвавши неймовірно привабливе декольте. Актриса позувала в чорній сукні, доповнивши лук оригінальним капелюшком з бантом і яскравим макіяжем з червоною помадою.
"Фантастичний вечір з улюбленими акторами", - підписаний один з кадрів, яким поділилася Сумська.
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Надалі знаменитість змінила наряд на сукню в підлогу небесного відтінку. Ольга тепло тримала за руки одночасно й Борисюка, і Паперного, насолоджуючись моментом та, очевидно, не відчуваючи ніякого дискомфорту.
"Сублімація любові - вистава, яку можна розбирати на цитати", - підписаний інший з кадрів.
Нагадаємо, шлюб Сумської з Паперним тривав чотири роки. За цей час у них народилася дочка Антноніна. Ольга шумно і зі скандалами розлучалася з першим чоловіком. Причиною стала її зрада з нинішнім обранцем Борисюком, з яким вони разом ось уже 25 років, і народили другу доньку.
Раніше ми розповідали, Сумська вразила зовнішнім виглядом в зухвалих шкіряних штанях, показавши себе без фотошопу. Артистка виглядала значно молодшою за свої роки.
Нагадаємо, 54-річна Ольга Сумська вразила красою на архівному фото
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