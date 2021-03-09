Співак Володимир Дантес даремно час не втрачає, поки його кохана Надя Дорофєєва у від'їзді

Як передає Politeka.net, 32-річний артист опублікував цікаві кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показав особливу жінку.

Залишившись на 8 березня один, так як Надя поїхала на гастролі в Одесу, Володимир все ж знайшов, чим зайнятися, влаштувавши справжнє свято для своєї мами.

"Поки ви мрієте піти зі мною в кіно, я це роблю з мамою!", - повідомив Дантес та трохи покуражився, чим тільки розсмішив свою маму,- "З мамою в кіно сходив, так що ви там, кицьки, сидіть і нудьгуйте без мене".

Потім Володимир разом з матір'ю постали вже в авто. І тут стає зрозуміло, від кого він успадкував відмінне почуття гумору.

"Знаєте, я вирішив мамі тотальне свято влаштувати. Ось, везу її додому на машині..., - з серйозним виразом обличчя виголосив артист. - А могла б піти пішки, не така вже бариня... Але раз 8 березня, їдемо в тачці, на передньому сидінні, між іншим".

Потім гордий собою Володимир звернувся до мами: "Ма, я не знаю, що ти мені на день народження будеш дарувати, але я сьогодні витратився...".

"Я тебе покатаю на таксі", - відповіла йому жінка, засміявшись.

"Високі відносини", - із сарказмом підписав кадри співак.

Раніше ми розповідали, Дорофєєва з Дантесом люблять епатувати публіку несподіваними і, часом, явно дивними витівками. Зокрема, Володимир нещодавно поділився кадрами в "сторіз", на яких сидів зі спущеними штанами на унітазі. Поки його не гукнули, здавалося, що він спить.