Український телеведучий і актор Андрій Джеджула поділився з шанувальниками особистою трагедією через смерть мами

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український телеведучий, актор і шоумен Андрій Джеджула поділився з шанувальниками особистою трагедією. Він опублікував милі фото і розповів, що світле весняне свято 8 березня стало для нього траурною датою – саме в цей день в артиста померла улюблена мама. Щороку в цей день він тепер ходить на кладовищі і поминає її.

"Сьогодні рівно 5 років як 8 березня в ці хвилини о 16:55 тебе не стало! Мало хто знає, що 8 березня тепер у мене тільки закріплено за мамою!",- каже Джеджула. За його словами, в той день п'ять років тому він вранці привітав маму телефоном, через тата передав їй букет, і обіцяв приїхати особисто до вечора. А потім на півдорозі до мами подзвонив батько і сказав, що їй стало погано. Незабаром з'ясувалося, що вже на той час мама померла.

"Я приїхав на 30 хв пізніше, вона була як жива, тільки не жива фізично! Я намагався робити штучне дихання, я говорив з нею, кричав, тряс, в надії, що помилка, обіймав, цілував, гладив мляве, але ще тепле тіло матусі", - з болем у серці згадує Андрій.

Через п'ять років ця трагедія як і раніше болить телеведучому, він молить Бога про одне - з часом не забути посмішку мами і її сміх. "Катерина Олександрівна! Я тебе дуже сильно люблю! Бережіть рідних!",- закінчив свою розповідь Джеджула.

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