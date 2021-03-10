Актриса та співачка Дженніфер Лопес викликала фурор, з'явившись на публіці в занадто сміливому вбранні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram опублікували серію нових фото, на яких Джей Ло позувала в смарагдовій сукні в підлогу, що швидше нагадувала накидку.

Знаменитість повернулася до камери "найсолодшим" ракурсом - де наряд дозволяв максимально чітко розгледіти її апетитні форми. Приємним "бонусом" для глядачів стало те, що Дженніфер опинилася під сукнею абсолютно голою. Зірка не стала сковувати таку красу тісною білизною. Це був, звичайно, відчайдушний крок, але в тій же мірі й успішний, щоб привернути увагу публіки. Від силуету красуні неможливо очей відірвати - про її вік згадуєш не відразу.

Актриса зібрала волосся у високий хвіст, уклавши підкручені локони на плечі, доповнивши лук золотистими босоніжками на шпильці.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Мій бог!!! Чи можете ви виглядати ще сексуальніше 🔥 😍 приголомшливо"

"Це тіло, яке можна цілувати всюди 🔥 😍"

"Припини, лол..."

"Ваууу❤️"

Багато хто дивується, як Лопес вдається зберігати еластичність шкіри, бездоганну фігуру та квітучий вигляд в цілому. Раніше зірка ділилася своїм секретом. Виявляється, вона дотримується дієти для прискорення метаболізму, яку розробила нутриціолог Хейлі Помрой. Головна ідея цього методу: найвірніший шлях до здорового і підтягнутого тіла - це нормалізація метаболізму. Основу раціону дієти складають свіжі фрукти, овочі, зернові культури, яйця, м'ясо, риба та птиця.

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