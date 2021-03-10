Актриса Вікторія Булітко з "Дизель Шоу" розбурхала цікавим заняттям

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в себе у ванній.

Роздягнена та вся в піні красуня лежала у воді. Прямо в такому пікантному вигляді дівчина вирішила дати незвичайний "концерт", виконавши пісню Лайми Вайкуле "Вернісаж".

Приглушене світло, що йшло від гірлянди, а також її глибокий та приємний голос, безумовно, не могли залишити публіку байдужою. На жаль, в "сторіз" немає можливості залишити коментарі, а так Вікторія, швидше за все, зірвала б овації.

"На вернісажі якось раз випадково зустріла я вас. Але ви удвох, ви не зі мною... На цій виставці картин сюжет присутній один, де ви удвох, але не зі мною... Ах, вернісаж, ах, вернісаж, який портрет, який пейзаж", - співала красуня, зрідка висовуючи ніжки з води та хитаючи ними в такт.

В кінці актриса побажала фанатам добраніч.

Раніше ми розповідали, Булітко захопила пристрасним образом й не менш спекотною позою на новому фото, опублікованому в Instagram.

Дівчина постала перед камерою в коротенькій темній сукні, яка виблискувала сріблом. Цей наряд якнайкраще підкреслив її витончену фігурку, оголивши лінію плечей. Вікторія млосно задерла голову, торкнувшись рукою чола та закривши очі, ніби від задоволення. У підписі актриса розповіла, що передчуває захоплення від нового шоу від "Дизеля" та поцікавилася планами публіки на вечір.

Нагадаємо, Підхмелену Булітко з подружками з "Дизель шоу" ледве потягли з клубу: "це просто не пережити".

Як повідомляла Politeka, Відчайдушна Булітко з " Дизель шоу "побешкетувала на диванчику в короткому міні:"Ах які очі".

Також Politeka писала, У "Дизель шоу" представили нову актрису через два роки після загибелі Поплавської, забрали з "кварталу": "навіщо?".