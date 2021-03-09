Що зараз з легендарним хореографом

Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег показав, як зумів порадувати батька, який повернувся додому після реанімації

42-річний Грег пішов по стопах батька, у нього є своя школа танців Chapkis Dance, він регулярно проводить майстер-класи і робить різні постановки. Одне зі своїх творінь він показав батькові і змусив пишатися собою.

"Я такий радий, що мій батько пишається мною... Будь ласка, Боже, допоможи йому відновитися...", - написав Грег в сторіс Instagram, де показала фото, як Григорій Чапкіс, лежачи в ліжку дивиться на ноутбуці танцювальну постановку. При цьому можна помітити, що у нього забинтована рука.

Як відомо, в лютому 90-річний Григорій Чапкіс опинився в реанімації з ускладненнями після пневмонії. До цього він був госпіталізований двічі: в грудні і в січні.

Також Гре Чапкіс показав фото з сімейного архіву, які висять у Григорія Чапкіса на стіні.

Так, серед інших кадрів там знайшлося фото самого Грега з батьком.

Грег Чапкіс в три роки.

Грег Чапкіс коли він тільки відкрив танцювальну студію.

Грег Чапкіс народився в 1979 році. Він-син Григорія Чапкіса від другого шлюбу. Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталії в 1980 році. Зараз вона, як і Грег, проживає в Сан-Франциско.

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