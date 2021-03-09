Малолітня дочка популярної співачки Олі Полякової, Маша, збентежила несподіваним кадром

Як передає Politeka.net, 16-річна дівчина опублікувала в "сторіз" в Instagram свіже фото, яким неабияк змусила понервувати.

В очі відразу ж кидається, що у неї на обличчі червоні розводи, схожі на кров. Скоріш за все, у дівчини сталася носова кровотеча.

На селфі Маша в теплій білій кофті перебувала в добре освітленій кімнаті. Дівчина стояла з телефоном навпроти стіни з кахлем. Судячи з усього, це громадський туалет, так як виднілася наклейка-попередження про заборону куріння.

Полякова-молодша відкрила рот і висунула язик, надавши собі ще більш страдницький вигляд. Що саме сталося, публіка дізнається трохи пізніше. Маша оголосила, що розповість подробиці й викладе нове фото через шість годин - відлік пішов.

Відзначимо, Маша, завдяки популярності своєї матері, рано стала об'єктом пильної уваги з боку публіки. Зокрема, за нею в Instagram стежать понад 170 тис. фоловерів. Дівчина намагається дивувати шанувальників оригінальними витівками та незвичайними кадрами.

Однак, у порівнянні з зухвалою Олею Поляковою, дівчині ще вчитися і вчитися.

Нещодавно Маша розмістила кумедне відео - вона давала "інтерв'ю" юному блогеру Дані Євтухову. У прямому ефірі Полякова-молодша осоромилася, не впоравшись з хвилюванням і відповівши невпопад на просте запитання.

"Що п'є корова?", - запитав Даня. - "Молоко!", - відповіла дівчина, не відразу зрозумівши, що зглупила.

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової засвітилася з відомим блогером і невдало заспівала мамин хіт: "знущається..."

Також Politeka писала, що біда наздогнала доньку Полякової напередодні дня народження, без допомоги лікарів не обійтися: "Не можу ходити…»