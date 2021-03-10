Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав себе, захопивши українок

На фото Тарас позував у джинсах, під якими можна помітити білу білизну. Цимбалюк зняв футболку, демонструючи підкачане тіло у ввсей красі, адже напружив м'язи, щоб виконати вправу. Як можна зрозуміти, актор ходив на Спортивний майданчик в Гідропарку, Київ. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли вже там тепло?) мені пора в гойдалку на Гідропарк", - написав Тарас.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Круто", "молодець"," а моя качалка на городі", " ти що, дав інтерв'ю для ЖВЛ?", "Сам чекаю, не дочекаюся", "Ось це Я розумію, Український козак", "чоловік ви красень, але мій чоловік краще. Удачі і щастя вам!", "Від вас неможливо відірвати погляд", " Ух ти! Ви схожі на Джонні Деппа. Ви ідентичні <3", " Привіт, чорний ворон. Дуже круте фото".

Ми писали, що український актор Тарас Цимбалюк з'явився в компанії інших зірок.

Відповідне фото Цимбалюк розмістив у своєму Інстаграмі. У кадрі актор постав в компанії таких зірок як: актриси і "Холостячки" Ксенії Мішиної і її коханого - коміка Олександра Еллерта, а також співачки Злати Огневич.

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