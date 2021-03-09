Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі продемонструвала форми без білизни

За життям артистки стежать постійно, адже її популярність абсолютно не падає, передає Politeka.net. Регулярно в Instagram з'являються знімки Джолі.

Так, в одній з груп користувачі мережі порадували знімком знаменитості в красивій шовковій сукні з глибоким декольте. Наряд мав глибоке декольте, та таке, що груди мало не вивалювалися з нього.

Було помітно, що зірка не одягла під сукню ліфчик, що надавало образу особливої пікантності.

Красива тканина обтягнула і підкреслила тонку талію. Джолі розпустила довге темне волосся і зачесала його за вушка. Вона відкрила губи і дивилася в камеру.

"#AngelinaJolie, знята Лоренцо Агіусом у 2003 році", - написали автори поста.

За кілька годин публікації зібрали сотні лайків і багато коментарів.

"Розпалюєш пристрасть, Енджі". - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі в основному тренується у фітнес залі під керівництвом свого тренера. При цьому зірка практикує кілька видів фізичних навантажень. До їх числа відносяться кікбоксинг і йога.

Зірка віддає перевагу круговим тренуванням, постійно чергуючи різні вправи для тренування преса, грудей, стегон, рук і сідниць.

Артистка вважає за краще займатися тричі на тиждень по 25 хвилин під енергійну музику.

На думку зірки після тренування слід обов'язково поїсти, адже якщо після 40 хвилин занять не дати організму білок, він заповнить втрачені калорії за рахунок м'язової тканини.

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