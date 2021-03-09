Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли продемонстрировала формы без белья

За жизнью артистки следят постоянно, ведь ее популярность совершенно не падает, передает Politeka.net. Регулярно в Инстаграм появляются снимки Джоли.

Так, в одной из групп пользователи сети порадовали снимком знаменитости в красивом шелковом платье с глубоким декольте. Наряд имел глубокое декольте, да такое, что грудь едва ли не вываливалась из него.

Было заметно, что звезда не надела под платье лифчик, что придавало образу особой пикантности.

Красивая ткань обтянула и подчеркнула тонкую талию. Джоли распустила длинные темные волосы и зачесала их за ушки. Она приоткрыла губы и смотрела в камеру.

"#AngelinaJolie, снятая Лоренцо Агиусом в 2003 году", - написали авторы поста.

За несколько часов публикации собрали сотни лайков и много комментариев.

"Разжигаешь страсть, Энджи". - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли в основном тренируется в фитнес зале под руководством своего тренера. При этом звезда практикует несколько видов физических нагрузок. К их числу относятся кикбоксинг и йога.

Звезда предпочитает круговые тренировки, постоянно чередуя различные упражнения для тренировки пресса, груди, бедер, рук и ягодиц.

Артистка предпочитает заниматься трижды в неделю по 25 минут под энергичную музыку.

По мнению звезды после тренировки следует обязательно поесть, ведь если после 40 минут занятий не дать организму белок, он восполнит потерянные калории за счет мышечной ткани.

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