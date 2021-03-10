Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, захопила стрункою фігурою після тренувань

Легендарна модель має свої секрети краси, які не раз розкривала у себе в Instagram. А нещодавно Алессандра в черговий раз також підкорила образом в спортивному лавандовому костюмі, адже показала ідеально струнку і доглянуту фігуру.

За словами Амбросіо, вона довго шукала правила харчування, які б допомогла б їй бути в такій формі, як зараз. Короткий лавандовий топ з довгими рукавами і лосини ідеально підкреслили вигини фігури моделі, а відсутність макіяжу зробило її ще миліше.

Бразильська модель ніколи не нехтує ранковим прийомом їжі, вважаючи, що сніданок є основою майбутнього дня. Є також у Амбросіо одне важливо правильно-це шестиразове дробове харчування. При подібному харчуванні Алессандра ніколи не відчуває почуття голоду, а її організм працює як годинник.

Постійно тренуючись і займаючись серфінгом, йогою або танцями модель виглядає розкішно:

"Чудово🔥; модель шалено хороша була і буде🧿 🌸 💣; як дівчинка завжди буде❤️; з Міжнародним жіночим днем; наш головний діамант; стільки посмішок вам😍; леді на всі сто😍; зі святом вас, красуня; мій улюблений ангел 😇 💞 🙏 🌀 з любов'ю, благословення і подяки».

Як видно, вона дуже турбується про себе і бажає тримати фігуру в тонусі.

Тобто, в ті рідкісні випадки, коли у Алессандри немає можливості відвідати тренажерний зал, вона замінює заняття грою у волейбол, прогулянкою і плаванням. На пляжі зірка, як видно, вражає фігурою досить швидко, а Бірюзовий купальник вдало їй в цьому допоміг.

"Дитя острова ☀; сумую за тобою ❤️; наверх❤️ з гірчинкою; ви така добра і щира Алессандра, спасибі, що завжди поширюєте щастя !! 🤗 ❤ ️ 😘 ; Кращий десерт; я теж здивована! Хороша леді; Вау, ти добре виглядаєш😍; чудово🧿 🔥 💣; чудово🔥; розкішна, пурхай, як метелик».

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