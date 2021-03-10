Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, восхитила стройной фигурой после тренировок

Легендарная модель имеет свои секреты красоты, которые не раз раскрывала у себя в Инстаграм. А недавно Алессандра в очередной раз также покорила образом в спортивном лавандовом костюме, ведь показала идеально стройную и ухоженную фигуру.

По словам Амбросио, она долго искала правила питания, которые бы помогла бы ей быть в такой форме, как сейчас. Короткий лавандовый топ с длинными рукавами и лосины идеально подчеркнули изгибы фигуры модели, а отсутствие макияжа сделало ее еще милее.

Бразильская модель никогда не пренебрегает утренним приемом пищи, полагая, что завтрак является основой будущего дня. Есть также у Амбросио одно важно правильно – это шестиразовое дробное питание. При подобном питании Алессандра никогда не испытывает чувства голода, а ее организм работает как часы.

Постоянно тренируясь и занимаясь серфингом, йогой или танцами модель выглядит роскошно:

«Великолепно🔥; модель безумно хороша была и будет🧿🌸💣; как девочка всегда будет❤️; С Международным женским днем; наш главный бриллиант, бразильский цветок; столько улыбок вам😍; Леди на все сто 😍; С праздником Вас, красотка; мой любимый ангел 😇💞🙏🌀 с любовью, благословения и благодарности».

Как видно, она очень беспокоится о себе и желает держать фигуру в тонусе.

То есть, в те редкие случаи, когда у Алессандры нет возможности посетить тренажерный зал, она заменяет занятия игрой в волейбол, прогулкой и плаванием. На пляже звезда, как видно, поражает фигурой довольно быстро, а бирюзовый купальник удачно ей в этом помог.

«Дитя острова ☀; Скучаю по тебе ❤️; наверх❤️ с горчинкой; Вы такая добрая и искренняя Алессандра, спасибо, что всегда распространяете счастье !! 🤗❤️😘; Лучший десерт; Я тоже удивлена! Хорошая леди; Вау, ты хорошо выглядишь😍; Великолепно 🧿🔥💣; Великолепно 🔥; роскошная, порхай, как бабочка».

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