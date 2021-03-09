Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи" несподівано показала великий живіт
Брик вже давно "крутиться" в модельному бізнесі, пише Politeka.net. Зірка бере участь у різних фотосесіях і цього разу зуміла здивувати.
Модель одягла довгу нічну сорочку світлого кольору і в чорний горошок.
Таня здивувала тим, що була з великим животом - ніби вагітна, вона виставила округлу частину тіла. Модель посміхалася і якось по-хитрому дивилася в камеру.
Вона прибрала волосся назад, а на обличчі ніби практично не було макіяжу.
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Образ став більш "одомашненим" завдяки сірим тапочкам на ногах.
У такому вигляді зірка, ймовірно, рекламувала на собі нічну сорочку.
"Фото / відео, де я... у незручному становищі", - написала Брик.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, красуня отримала масу питань у своєму Instagram.
Нагадаємо, Тетяна Брик народилася 27 листопада 1997 року. Дівчина з чотирьох років займається танцями, а з 14 років - модель.
Вона з'являлася в журналах L'officiel і Vogue, рекламувала бренди Pepe Jeans і Charlotte Tilbury.
До "Супер топ-моделі по-українськи" у неї була вже успішна кар'єра.
Після участі в першому сезоні шоу, зірка майже на рік брала паузу в роботі. Вона переїхала в Дубай до свого бойфренда-француза, який не хотів допомагати Тані у фінансовому плані, знаючи, що вона не може знайти роботу.
Пізніше зірка вирішила розлучитися з французом.
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