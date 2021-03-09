Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи" несподівано показала великий живіт

Брик вже давно "крутиться" в модельному бізнесі, пише Politeka.net. Зірка бере участь у різних фотосесіях і цього разу зуміла здивувати.

Модель одягла довгу нічну сорочку світлого кольору і в чорний горошок.

Таня здивувала тим, що була з великим животом - ніби вагітна, вона виставила округлу частину тіла. Модель посміхалася і якось по-хитрому дивилася в камеру.

Вона прибрала волосся назад, а на обличчі ніби практично не було макіяжу.

Образ став більш "одомашненим" завдяки сірим тапочкам на ногах.

У такому вигляді зірка, ймовірно, рекламувала на собі нічну сорочку.

"Фото / відео, де я... у незручному становищі", - написала Брик.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, красуня отримала масу питань у своєму Instagram.

Нагадаємо, Тетяна Брик народилася 27 листопада 1997 року. Дівчина з чотирьох років займається танцями, а з 14 років - модель.

Вона з'являлася в журналах L'officiel і Vogue, рекламувала бренди Pepe Jeans і Charlotte Tilbury.

До "Супер топ-моделі по-українськи" у неї була вже успішна кар'єра.

Після участі в першому сезоні шоу, зірка майже на рік брала паузу в роботі. Вона переїхала в Дубай до свого бойфренда-француза, який не хотів допомагати Тані у фінансовому плані, знаючи, що вона не може знайти роботу.

Пізніше зірка вирішила розлучитися з французом.

Нагадавши, переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик влаштувала випробування для сідниць

А ще Politeka писала, що переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик показала майстерність на пілоні

Також Politeka повідомляла, що переможницю "Супер топ-модель по-українськи" Таню Брик порівняли з Анджеліною Джолі, сміливе фото