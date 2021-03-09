Відомий український телеведучий Володимир Остапчук з дружиною вирішили подивитися на прекрасне

На фото Володимир був у плавках, іншого одягу на телеведучому не виявилося. Поруч присіла Христина Гірник (так звуть дружину Остапчука), яка легко обійняла чоловіка. Парочка позувала біля дельфінів в Одеському дельфінарії. На другому відео дружина вже показувала, як гладить цих чудових істот, а на останньому фото - разом з ними плаває. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Все сталося не так як планувалося, я трохи засмутилася, але не менш щаслива!

Була у мене мрія поплавати з дельфінами, і так як мій Вова знав про неї, спланував для нас два прекрасних дні в Одесі на свято 8 березня. Дякую Володимиру Остапчуку", - написала Христина під публікацією.

Фанати поставили більше 4 тисяч лайків і написали коментарі, багато-засудивши за дельфінів:

"Дуже шкода дельфінів", " блін, хлопці, але вони ж живі, а їх так мучать (((Христина, ви така чудова! Але цю публікацію лайкати не хочеться...", "Дивно що ви не бачили публікацій як насправді обходяться з дельфінами, у всієї цієї милоти є зворотна сторона медалі... Дельфіни там не живуть, а мучаться, їх знаходження в хлорованій воді згубно... І Немо не виняток, саме про них і читала жахливі історії. Ніколи не поведу своїх дітей туди...", "Клас молодець Володимир !сюрприз, просто бомба".

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