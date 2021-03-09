Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в максимально гарячому образі

На фото Куриленко здалася в сорочці, яку залишила розкритою, показуючи малюнок на тілі. Але увагу привернув відразу бюст красуні, який частково було видно на кадрі. Ольга залишила волосся розпущеним, а образ доповнила невеликим мейкапом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чим всі зайняті сьогодні?",- написала зірка під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Можливо, подивлюся Quantum of Solace трохи пізніше", "чудово", "Красиво"," Вітаємо зі стрімким успіхом на Netflix", " як у вас не перевірено ?? Кохана дівчина Бонда", " просто насолоджуюся вашими красивими постами і, може бути, подивіться ваш новий фільм Netflix сьогодні ввечері !!", "дивлячись на тебе, горить серце", "Ну щас милуємося прекрасним видом".

Ми писали, що популярна актриса українського походження Ольга Куриленко захопила фігурою в сукні.

"Щасливої п'ятниці для всіх", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Куриленко позує в сукні з екстремальним вирізом, хижо дивлячись в камеру.

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