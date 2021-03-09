Відома українська співачка Оля Полякова розповіла деталі особистого життя з чоловіком

Артистка поділилася деталями життя з чоловіком-бізнесменом, Вадимом, передає Politeka.net. Співачка дала інтерв'ю одному з Ютуб-каналів, в якому розповіла про різницю у віці. Відзначимо, пара разом з 2004 року. На момент створення сім'ї зірці було всього 20 років. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами Олі, як тільки вона познайомилася з Вадимом, вона відразу зрозуміла, що саме ця людина їй потрібна для життя. Артистка зізналася, що в цьому є і частка везіння, адже у 20 років, мало хто може зробити вибір своєї пари.

"Мені з чоловіком пощастило, тому що, він у всьому мене підтримує. Він завжди на моєму боці. Це дуже цінно і це просто моя перемога", - поділилася співачка.

Як зазначила Полякова, до 30 років їй здавалося, що вона недостатньо доросла і професійна. А вже у 35 років у неї й у всіх людей з'являється якась впевненість в собі.

Сьогодні Оля Полякова навчилася відстоювати свої кордони, хоча сама при цьому критикує свою старшу дочку Машу.

Відзначимо, що подружжя виховує двох дочок, крім 16-річної Маші - 9-річну Алісу.

До слова, точний вік чоловіка зірки невідомий. В одному з інтерв'ю співачка розповіла, що на момент знайомства з майбутнім чоловіком йому було далеко за 30 років.

Тоді Вадим був мільйонером і жив разом з дівчиною, і дітей у нього не було. Оля також була не самотня, але обидва розлучилися, щоб зв'язати своє життя разом.

За зізнанням артистки, для неї чоловік - це "Містер вирішую всі проблеми", крім того він в будь-якій ситуації їй допомагає.

Нагадаємо, дочка Олі Полякової засвітилася з відомим блогером і невдало заспівала мамин хіт: "знущається..."

Як повідомляла Politeka, бабка в " масці "збовтнула Данилко і Полякової зайве, і видала себе:" таке могла витворити тільки...".

Також Politeka писала, мати Олі Полякової показала, як виглядала співачка після пологів, фото з сімейного архіву: "як швидко летить час".