Українська співачка Настя Каменських розкрила секрет ідеальних спагетті, які готує вдома Потапу

Так, цього разу Настя вирішила погосподарювати вдома і розповісти за одне рецепт смачних спагетті, якими годує вдома чоловіка. Вемкость для запікання Настя поклала помідори черрі, упаковку м'якого сиру, видавила часник, потерла лимон, додала спеції і оливкову олію і відправила нудитися в духовку.

Після в ролику у своїй жартівливій формі Каменських показала, як швидко варить спагетті, а потім дістає розплавився в духовці сир з помідорами і розмішує його разом зі спагетті.

"Приготування страв для мене-це теж творчість, в якому можна експериментувати і придумувати щось нове 🍝. Думаю, одна з моїх суперздатностей-робити з простих продуктів дуже смачні страви. Ділюся з вами одним з моїх улюблених простих рецептів пасти. Зберігайте собі 🖇 красуні, а яка суперсила є у вас?» ,- написала Настя.

Шанувальники тут же відповіли:

"Взагалі то цей рецепт пасти вірус в Тік Тік вже давно😁 і всі вже обсмоктали його... Настя запізнилася🤪; Тікток паста; Так вже давно всі виклали цей рецепт. Що нового то ?; А то аж слюні потекли захотілося; Настя, а сир Фета?; О Боже!!! Мені терміново потрібен рецепт😍 😍 😍; прям шкірку лимона на тертку?; Класна і така природна красуня! ❤️😍😍🔥».

До цього зірка з'явилася в стильному образі, показавши чим займається вдома. Красуня зробила макіяж з акцентом на очі і красиво поклала волосся. Настя вразила красою, займаючись домашніми справами. Артистка гладила, застелила ліжко, а також позувала в гардеробі, підбираючи вбрання та аксесуари. На тлі грала пісня"дівчатка рулять".

Всім цим зірка займалася у власному будинку, засвітивши весь інтер'єр. Відомо, що Каменських разом з чоловіком Потапом живуть у двоповерховому особняку в одному з елітних селищ під Києвом.

Нагадавши, Каменських здивувала спільним відео із зіркою" Скаженого весілля 3 "Анною Трінчер:"дівчатка рулять".

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