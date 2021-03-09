Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова здивувала новою фотосесією у відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net, Микита Добринін один з небагатьох героїв, хто знайшов своє кохання на шоу "Холостяк". Обраницею телеведучого і шоумена стала популярна нині блогерка Даша Квіткова. Майже відразу після зйомок пара почала жити разом, потім вони одружилися, а тепер очікують поповнення в родині. Дівчина завагітніла і не стала приховувати свій стан від громадськості – вона все частіше викладає у мережу фотографії, на яких демонструє зростаючий животик.

Так, цього разу Даша опублікувала два однакових знімки, один з яких чорно-білий, на яких позує в досить відвертому образі. Перед камерою красуня з'явилася в чорному комплекті білизни, а на її ногах прозорі темні колготки. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка, вона поклала руку на вагітний животик і дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Нагадуйте собі частіше, що мета життя зовсім не в тому, щоб виконати все намічене, а в тому, щоб насолоджуватися кожним кроком, зробленим на життєвому шляху. І в тому, щоб наповнити життя любов'ю". Фолловери в захваті від нових фото красуні, її засипають компліментами в коментарях до публікації. "Яка краса", "Яка ви красуня тут", "Неймовірна", "Чарівна", - пишуть користувачі під фото Даші.

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