Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова удивила новой фотосессией в откровенном образе
Как сообщает Politeka.net, Никита Добрынин один из немногих героев, кто нашел свою любовь на шоу "Холостяк". Избранницей телеведущего и шоумена стала популярная нынче блогерша Даша Квиткова. Почти сразу после съемок пара начала жить вместе, потом они поженились, а теперь ожидают пополнения в семье. Девушка забеременела и не стала скрывать свое положение от общественности – она все чаще выкладывает в сеть фотографии, на которых демонстрирует растущий животик.
Так, в этот раз Даша опубликовала два одинаковых снимка, один из которых черно-белый, на которых позирует в довольно откровенном образе. Перед камерой красотка появилась в черном комплекте белья, а на ее ногах прозрачные темные колготки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка, она положила руку на беременный животик и смотрит в объектив.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Напоминайте себе почаще, что цель жизни вовсе не в том, чтобы выполнить всё намеченное, а в том, чтобы наслаждаться каждым шагом, сделанным на жизненном пути. И в том, чтобы наполнить жизнь любовью". Фолловеры в восторге от новых фото красотки, ее засыпают комплиментами в комментариях к публикации. "Какая красота", "Какая вы красотка тут", "Невероятная", "Очаровательная", - пишут пользователи под фото Даши.
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