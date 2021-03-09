Відома співачка Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, а зараз популярний DJ під псевдонімом NANA, ефектно привітала зі святом

На кадрі Анастасія здалася в прозорому топі і шкіряних штанях. Зірка доповнила образ підтяжками, за допомогою яких закрила найпікантніше на бюсті. Дівчина задерла одну ніжку вище голови, а на голову одягла навушники. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Щасливого дня JD", - написала під фотографією красуня.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але зазвичай зірку без компліментів не залишають:

"Воу, як завжди ти шикарна", "Ти моя душа", "це занадто красиво", "дуже спокусливо", "лялечка", "Красиво на світі", " найрозумніше фото цього дня!!! Іди навіть тижні!!!", "Опублікуй без цензури, будь ласка", "ви дуже красива", "придатний контент", "Немає слів, одні емоції", "спокуслива Краса, вогонь".

Ми писали, що популярна українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше була учасницею групи Nikita, підкорила пружними формами в одному боді.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Кумейко постає в боді і штанях, поступово позбавляючись від останніх. Після цього знаменитість підкорює спокусливим танцем, демонструючи свої найкращі місця.

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