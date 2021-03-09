Популярність британського принца Гаррі і його дружини, Меган Маркл, знову злетіла
Днями вийшло інтерв'ю відомої пари, яке вона дала телеведучій Опрі Вінфрі, пише Politeka.net. Гаррі й Меган торкнулися найбільш заборонених тем для Букінгемського палацу.
Зокрема, принц розповів, що боявся за свою дружину, яка зазнала просто нереальну критику. При цьому пару ніхто не підтримав з королівської сім'ї, вважаючи, що вона повинна впоратися сама.
Гаррі через страх того, що у Меган повториться доля його матері - принцеси Діани, загиблої в автокатастрофі - зважився на відчайдушний крок - скласти королівські повноваження. На той час у його дружини вже виникали думки про суїцид.
Зазначимо, подружжя, не розкриваючи імені члена королівської сім'ї, звинуватило його в расизмі, адже він особливо турбувався про колір шкіри їхнього сина, Арчі.
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Крім того, представникам палацу і британському суспільству не давало спокою минуле Меган, адже вона була актрисою.
Хоча у герцогині не було видатних ролей, проте вона частенько з'являлася в кадрах у відвертих сценах і образах, поєднуючи акторську роботу - з модельною.
Так, актриса знялася в серіалі "Форс-мажори", завдяки ролі вона і завоювала популярність. Артистка з'являлася в кадрі в ліжку, в білизні й навіть без неї.
У 2006 році Меган виконала роль покоївки на ім'я Вероніка Перес в серіалі "CSI.: Місце злочину Нью-Йорк". За роллю зірка працювала на багатих людей, і в одному з кадрів блиснула формами в мереживній білизні і панчохах.
А на шоу "Deal or No Deal" Меган сяяла в червоній міні-сукні з декольте.
Звичайно, все це не могло піти від уваги людей, а тим більше від королівської сім'ї, що дотримується багаторічних традицій, які не дозволяють подібну поведінку.
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