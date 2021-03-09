Відома співачка Ані Лорак, яка живет і будувати кар'єру в Росії, показала щасливу і вже дорослу дочку

Не так давно Кароліна вразила всіх шанувальників в соціальній мережі Instagram. Справа в тому, що зірка з'явилася на заході, організованому Філіпом Кіркоровим в компанії колишнього чоловіка, з яким пройшла через хворобливе розставання через зраду. Налчаджіоглу весь час перебував поруч з Лорак, а також міцно обіймав власну дочку.

Дівчинка дуже виросла і весь свій час проводить з самою співачкою в розкішному особняку, а також у приватній елітній школі, де навчається з іншими зірковими дітьми. Сама Кароліна про особисте життя говорить мало, але останнім часом стала частіше показувати свою дочку.

Софія в салатовому милому костюмі і з новою стрижкою мило пораділа новим іграшкам, які отримала в подарунок до минулого восьмого березня. Разом з нею пораділа і сама Кароліна, яка спостерігає за тим, як веселиться її дитина.

Також день тому зірка привіталася всіх зі святом. Лорак була в чорному вбранні з великим декольте і без білизни. Співачка посміхалася, а навколо себе додала ефект пелюсток, які навколо літали і додавали образу ніжності. Красуня посміхалася і хвалилася бездоганною фігурою.

"8 березня це не свято весни, а жіночої солідарності", " ніжна, мила, прекрасна!Неперевершена і незрівнянна !Королева !І Вас зі святом, моя улюблена Кароліна! Нехай хороше трапиться. Вам радості, любові,тепла, щоб душа завжди цвіла!", "Ого, занадто шикарна. І Вас зі святом , будьте щасливі !", "Кароліна, зі святом! Всього самого доброго і світлого", - написали користувачі.

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