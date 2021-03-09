Известная певица Ани Лорак, которая живет и строить карьеру в России, показала счастливую и повзрослевшую дочь

Не так давно Каролина поразила всех поклонников в социальной сети Инстаграм. Дело в том, что звезда появилась на мероприятии, организованном Филиппом Киркоровым в компании бывшего супруга, с которым прошла через болезненное расставание из-за измены. Налчаджиоглу все время находился рядом с Лорак, а также крепко обнимал собственную дочь.

Девочка очень выросла и все свое время проводит с самой певицей в роскошном особняке, а также в частной элитной школе, где учится с другими звездными детьми. Сама Каролина о личной жизни говорит мало, но в последнее время стала чаще показывать свою дочь.

София в салатовом милом костюме и с новой стрижкой мило порадовалась новым игрушкам, которые получила в подарок к прошедшему восьмому марта. Вместе с ней порадовалась и сама Каролина, наблюдающая за тем, как веселится ее ребенок.

Также день назад звезда поздравилась всех с праздником. Лорак была в черном наряде с большим декольте и без белья. Певица улыбалась, а вокруг себя добавила эффект лепестков, которые вокруг летали и добавляли образу нежности. Красотка улыбалась и хвасталась безупречной фигурой.

"8 марта это не праздник весны, а женской солидарности", "А вот папа Сони поздравит, интересно?" "Нежная, милая, прекрасная!Непревзойденная и несравненная !Королева !И Вас с праздником, моя любимая Каролина! Пускай хорошее случится. Вам радости, любви, тепла,Чтобы душа всегда цвела!", "Ого, слишком шикарна. И Вас с праздником , будьте счастливы !", "Каролина, с праздником! Всего самого доброго и светлого", - написали пользователи.

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