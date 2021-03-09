Відома українська співачка Злата Огневич показала себе в спокусливому образі

На фото Злата позувала в шовковій сукні з великим декольте і без білизни. Огневич залізла у ванну, де ніжилася, тримаючи в руці флакон. Дівчина вирішила не збирати волосся в хвіст, залишивши їх розпущеним. Красуня на одному з фото навіть закрила очі, насолоджуючись процесом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"О, так. Я знайшла його", - написала захоплено Злата під публікацією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Чарівно", "мій погляд спрямований вліво від флакона"," клас", "Виходь за мене", "Наша найкраща", " це прекрасно. Така неймовірна дівчина", " хотів би відчути запах цієї туалетної води на твоїй ніжній шкірі!", "Чим далі пандемія, тим глибше декольте. Злата, Ну пора ж уже, час XXL-настав. Ми всі чекаємо","ти пристрасна і ніжна, грайлива і непередбачувана, кокетлива і красива".

Ми писали, що популярна українська співачка Злата Огневич спокусила формами в красивій сукні.

Варто відзначити, що Злата обожнює пограти з фантазіями своїх шанувальників, подібні кадри - це не рідкість.

Красуня в цей раз вбралася в легке плаття на тонких бретельках, яке обтягнуло струнку талію. З глибокого декольте ледь не вистрибували груди.

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