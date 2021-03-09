Британський принц Гаррі і його дружина, Меган Маркл, дали інтерв'ю американській телеведучій, Опрі Вінфрі

У розмові зі знаменитістю пара підняла масу "заборонених" тем, передає Politeka.net. Меган поскаржилася на те, що постійно піддавалася нападкам преси, не отримуючи підтримки від королівської сім'ї.

Колишня актриса навіть говорила про те, що хотіла накласти на себе руки. Саме в найважчий період свого життя подружжя вирішило "втекти" з палацу, склавши з себе повноваження.

Зокрема, принц говорив про те, що боявся за дружину, адже вона могла повторити долю його матері - принцеси Діани.

Крім того, Гаррі і Меган торкнулися теми расизму в палаці. За словами герцогині, до народження сина, Арчі, не вщухали розмови, наскільки темною може бути його шкіра, як це буде виглядати й що це буде означати.

Однак пара відмовилася відповідати на питання, від кого виходили подібні міркування.

"Це було на самому початку. Мені некомфортно ділитися такими подробицями", - зазначив Гаррі.

Після таких скандальних подробиць, Букінгемський палац не залишився осторонь і дав свій коментар.

У повідомленні йдеться, що королівська сім'я засмучена тим, наскільки важко було герцогам Сасекським в останні роки.

А тему расизму в палаці й зовсім збираються розглянути серйозно, але афішувати нічого не будуть.

"Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами нашої сім'ї", - йдеться в листі.

Нагадаємо, "чоловік" Меган Маркл не витримав нападок палацу і висловив все, що думає: "приголомшливий приклад безсоромності"

Як повідомляла Politeka, спливла скандальна правда про" скромні "доходи Меган Маркл і принца Гаррі:" повернули королівській родині..."

Також Politeka писала, що принц Гаррі з Меган Маркл відкрили правду про розлучення принцеси Діани: "неймовірно важко..."