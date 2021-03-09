Дружина популярного співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, постала в стильному образі

Відома красуня в кожному новому кадрі просто заворожує своєю зовнішністю, повідомляти Politeka.net. Зірка займається продюсерством, виховує двох синів, але знаходить час і на те, щоб покрасуватися перед шанувальниками.

Цього разу красуня позувала біля дзеркала, навівши камеру телефону на нього. Ірина присіла в крісло, вона посміхнулася. Макіяж вона зробила з акцентом на очі. Красива зачіска притягувала погляд не менше.

З-під розстебнутого комбінезона стирчала смугаста кофта.

"Дуже люблю ...🥰Високий рівень професіоналів, затишно комфортно, завжди супер задоволена результатом! Дуже рекомендую, адже за 2 години можна одночасно зробити фарбування, манікюр, педикюр, брови пофарбувати й вії , ще й встигнути попрацювати💪 🏽♥️", - написала дружина артиста.

Майже за годину публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"гарно", "🌷 яка ви красива", " місце нашого знайомства 😍❤️🙌 😍", "любимо взаємно! 🤍 ", "Шалено рада нашому знайомству! ❤ ️ ", "Ірочка🥰❤️ обіймаю сильно", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина і Діма Монатік одружилися у 2012 році.

За словами співака, на весіллі було всього дві людини - він і його кохана.

"Ми розписалися і удвох пішли в ресторан. Замовили щось таке, вже точно не пам'ятаю, але те, що раніше ніколи не могли собі дозволити, класно посиділи, посміялися", - поділився одного разу артист.

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