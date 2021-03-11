Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак, радіоведучий і комік, заінтригував несподіваною витівкою
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "Ліги Сміху" в Instagram опублікували відеозвернення 29-річного красеня, в якому він запропонував публіці парі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, хороший друг переможця "Холостячки" Олександра Еллерта Рибак з'явився в кадрі в незвичайному вигляді - в білій перуці, бежевій сорочці та блакитному "бабусиному" пуловері. Незважаючи на густу бороду на обличчі, Андрій-блондинка зображував з себе дівчину, кокетливо чіпав локони та загравав з публікою.
"Давайте так, якщо це відео набере сто тисяч лайків, я зміню стать", - раптово заявив відкинутий наречений з "Холостячки".
"Безпрецедентна інтерактивна акція - "А я не Андрій!". Ти знаєш, що робити♥️"😉, - підписані кадри.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Автобус з дітьми впав у прірву, десятки постраждалих: кадри з місця страшної аварії
Син 91-річного Чапкіса показав, в яких умовах живе його батько після весілля з молодою: "Червона білизна і..."
Примхлива красуня закотила сцену "Холостяку" Заливако, залишившись наодинці: "Я страждаю!"
Анджеліна Джолі, залишившись без ліфчика, обтягнула свої принади майже невидимим шовком: "Розпалюєш пристрасть..."
Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене. Більшість розкусили жарт Рибака, заявивши, що насправді шоумен говорить про зміну ламінату вдома.
"Підлога в квартирі?"
"Забув додати "Я люблю тебе Ксенія Мішина"😂🤦🏼♀️"
"Ти догрався йди вже міняй 😂"
"І як завжди про якийсь ламінат пожартує 🤦🏻♀️"
"І стелю"
"Що знову? 🤨"
"Ні ну ти це даремно звичайно"
"Судячи з шоу "Холостячка", Рибаку по вухах їздити, як з гори котитися. Що-що, а брехати він вміє"
"Стрьомна Баба - Андрій😮"
Раніше ми розповідали, Рибак активно ділився кадрами відпочинку в Дубаї, де він побував разом зі своєю дівчиною.
Нагадаємо, Андрій Рибак розповів все про"Холостячку".
Як повідомляла Politeka, Андрій Рибак розповів про вибух в авто.