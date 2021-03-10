Син хореографа і судді " Танців з зірками" Григорія Чапкіса, 42-річний танцюрист Грег показав, де живе його батько в Києві

Нещодавно Грег, який зараз живе і працює в США, прилетів до Києва, щоб відвідати батька після реанімації. Як відомо, в лютому Григорій Чапкіс опинився в реанімації з ускладненнями після пневмонії. До цього він був госпіталізований двічі: в грудні і в січні.

Зараз знаменитий хореограф вже вдома, але поки не повністю відновився.

Грег, який також займається танцями, спробував розважити батька, показом своєї постановки. Відповідні кадри він виклав в сторіс в Instagram. У кадрі можна також розглянути інтер'єр житла Чапкіса-старшого.

Так, кімната має досить яскраве оформлення. У кадр потрапила червона постільна білизна, такого ж кольору диван і насичено сині стіни.

Прямо навпроти дивана, де зараз відновлює сили Григорій Чапкіс, стоїть великий плазмовий телевізор.

Раніше Григорій Чапкіс розповідав, що весь побут облаштовує самостійно його 39-річна дружина Міла – вона не підпускає до домашніх справ сторонніх людей.

Ціла стіна в кімнаті хореографа завішана фотографіями його близьких.

Багато там знімків і сина-Грега в різні періоди його життя, починаючи з дитинства.

Нагадаємо, син легендарного Григорія Чапкіса показав свої київські "хороми", які кинув заради США: "Це безумство..."

Як повідомляла Politeka, Італійська внучка Чапкіса з " Танців з зірками "підкорила кадром в ліжку і зверненням:" жінкам завжди доводилося..."

Також Politeka писала, як виглядають красуня-невістка і онуки Чапкіса, Син легенди "Танців з зірками" похвалився фото: "сумую за ними…"