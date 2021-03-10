Син хореографа і судді " Танців з зірками" Григорія Чапкіса, 42-річний танцюрист Грег показав, де живе його батько в Києві
Нещодавно Грег, який зараз живе і працює в США, прилетів до Києва, щоб відвідати батька після реанімації. Як відомо, в лютому Григорій Чапкіс опинився в реанімації з ускладненнями після пневмонії. До цього він був госпіталізований двічі: в грудні і в січні.
Зараз знаменитий хореограф вже вдома, але поки не повністю відновився.
Грег, який також займається танцями, спробував розважити батька, показом своєї постановки. Відповідні кадри він виклав в сторіс в Instagram. У кадрі можна також розглянути інтер'єр житла Чапкіса-старшого.
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Так, кімната має досить яскраве оформлення. У кадр потрапила червона постільна білизна, такого ж кольору диван і насичено сині стіни.
Прямо навпроти дивана, де зараз відновлює сили Григорій Чапкіс, стоїть великий плазмовий телевізор.
Раніше Григорій Чапкіс розповідав, що весь побут облаштовує самостійно його 39-річна дружина Міла – вона не підпускає до домашніх справ сторонніх людей.
Ціла стіна в кімнаті хореографа завішана фотографіями його близьких.
Багато там знімків і сина-Грега в різні періоди його життя, починаючи з дитинства.
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