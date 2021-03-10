Відомого виконавця Дана Балана після гучного виступу на розкішному весіллі на Мальдівах помітили у Луцьку
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку популярного фанатського співтовариства.
Популярний український і молдавський співак Дан Балан, чиї не підтверджені романи голосно обговорюють в мережі, не боїться виступити на частій вечірці, на дні народженні.
Наприклад, так було в місті Луцьку, де Дан Балан запально і весело відпрацював свою пісенну програму. Всі присутні були в захваті від виконання пісень справжньою зіркою. У Мережу потрапили кілька відео з цього закритого концерту.
Судячи з ролика, жителі Луцька оцінили позитивно виступ, природно, виклавши круглу суму. Деякі ЗМІ пишуть, що один концерт обійдеться бажаючим послухати ефектного молодого чоловіка за 30 тисяч доларів.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Примхлива красуня закотила сцену "Холостяку" Заливако, залишившись наодинці: "Я страждаю!"
Син 91-річного Чапкіса показав виснаженого батька в бинтах, де він зараз: "Будь ласка, Боже, допоможи..."
"Кіт спав на обличчі": життя 4-місячної дитини трагічно обірвалося на Рівненщині, перші подробиці
Серйозна Ірина Білик несподівано звернулася до українок, заговоривши про життя без чоловіків: "Змогли б?"
Красива музика, відмінне виконання привертають до Дану Балану не тільки серця фанаток, а й колег по Співочому цеху. Стверджують, що так було з Тіною Кароль, яку всі називали нареченою співака.
Прямих підтверджень цьому роману так і не було. Однак Дана Балана все частіше запрошують виступити на весіллі українські зірки.
Так популярна ведуча Іванна Онуфрійчук запросила Дана Балана на своє весілля на Мальдівах. Дан Балан виступив з промовою і привітав молодих. Багато хто не розібравшись толком написали про весілля самого співака.
Після виступу в Луцьку фанати Дана написали наступні коментарі: "спасибі за настрій, за заряд повного позитиву, за Ваше, дано творчість. Вам успіхів і перемог... Просто супер красень клас".
Відзначили також втомлений вигляд зірки:"втомлений трохи тепер сім'ю утримувати треба, вже не сам".
"Трошки уреканий", - написав жалісливий шанувальник
Нагадавши, Дан Балан заговорив про вічну любов.
Як повідомляла Politeka, Дан Балан показав фото з привабливою брюнеткою.
Також Politeka писала, у мережі обговорюють дитячу мрію Балана.