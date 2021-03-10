Відомого виконавця Дана Балана після гучного виступу на розкішному весіллі на Мальдівах помітили у Луцьку

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку популярного фанатського співтовариства.

Популярний український і молдавський співак Дан Балан, чиї не підтверджені романи голосно обговорюють в мережі, не боїться виступити на частій вечірці, на дні народженні.

Наприклад, так було в місті Луцьку, де Дан Балан запально і весело відпрацював свою пісенну програму. Всі присутні були в захваті від виконання пісень справжньою зіркою. У Мережу потрапили кілька відео з цього закритого концерту.

Судячи з ролика, жителі Луцька оцінили позитивно виступ, природно, виклавши круглу суму. Деякі ЗМІ пишуть, що один концерт обійдеться бажаючим послухати ефектного молодого чоловіка за 30 тисяч доларів.

Красива музика, відмінне виконання привертають до Дану Балану не тільки серця фанаток, а й колег по Співочому цеху. Стверджують, що так було з Тіною Кароль, яку всі називали нареченою співака.

Прямих підтверджень цьому роману так і не було. Однак Дана Балана все частіше запрошують виступити на весіллі українські зірки.

Так популярна ведуча Іванна Онуфрійчук запросила Дана Балана на своє весілля на Мальдівах. Дан Балан виступив з промовою і привітав молодих. Багато хто не розібравшись толком написали про весілля самого співака.

Після виступу в Луцьку фанати Дана написали наступні коментарі: "спасибі за настрій, за заряд повного позитиву, за Ваше, дано творчість. Вам успіхів і перемог... Просто супер красень клас".

Відзначили також втомлений вигляд зірки:"втомлений трохи тепер сім'ю утримувати треба, вже не сам".

"Трошки уреканий", - написав жалісливий шанувальник

Нагадавши, Дан Балан заговорив про вічну любов.

Як повідомляла Politeka, Дан Балан показав фото з привабливою брюнеткою.

Також Politeka писала, у мережі обговорюють дитячу мрію Балана.