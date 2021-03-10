Актриса Ксенія Мішина явно не очікувала настільки щедрого жесту від свого коханого, переможця шоу "Холостячка" Олександра Еллерта

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в київському аеропорту. Мішина кілька днів провела в Хорватії на зйомках нового проекту. Еллерт при цьому залишався вдома. Так як йому не вдалося особисто привітати обраницю з 8 березня, тому він вирішив надолужити згаяне і влаштував їй неймовірний сюрприз відразу ж по прильоту.

Олександр зустрів Ксенію з букетом квітів і відвів на парковку, де її вже чекав білий лімузин "Хаммер".

Актриса прийшла в шок від побаченого і не могла повірити власним очам. Вона навіть покрутила біля скроні, з любов'ю, звичайно. Ксенія сміялася зі сльозами щастя на очах.

"З 8 березня, кохана!", - вигукнув Эллерт.

"Серйозно?", - ледве-ледве змогла вимовити здивована дівчина.

"Так, а ти що думала?", - відповів їй переможець "Холостячки".

"Дурилка ти моя! Я полізла...", - сказала задоволена Мішина та відправилася в "надра" лімузина, що світився, як веселка.

"Спеціально для тебе!", - приєднався до неї не менш задоволений собою Еллерт.

Раніше ми розповідали, як "Холостячка" разом зі своїм коханим довели до мурашок, виконавши пародію на хіт Тіни Кароль "Выше облаков". Парочка взяла участь у новому шоу "Ліпсінк батл".

Ніжно торкаючись один до одного, Ксенія та Олександр завели публіку.

"Аж мурашки ❤️, круто🔥"; "Думала що вона йому на голову вилізе 😂"; "не заздрю і не злюся. Бусінки як вас скрізь багато. Вже ваші стосунки можна всім не показувати"; "Вау, круто, любов з Вас ллється❤️", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина публічно вилаяла розгубленого Еллерта: "тобі не жирно?".

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