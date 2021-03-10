Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки з його сценічною мамою помітили в аеропорту з колишньою учасницею ВІА Гри

Як повідомляє Politeka.net, в Україні стартував ювілейний сезон програми "Орел і Решка", в якому в подорож відправили 10 пар знаменитостей. Зірковими учасниками шоу також стали Вєрка Сердючка і її мама, вони вирушили в іспанську Барселону. Про це свідчать фото на сторінці Сердючки в Instagram.

Так, на одному зі знімків, які опублікував Данилко, вони з мамою у своїх яскравих образах відображені в аеропорту Барселони. Поруч з ними стоїть колишня учасниця групи ВІА Гра і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва. Обставини з зустрічі зі співачкою за кордоном Андрій Михайлович не пояснив, він взагалі ніяк не підписав знімок.

Але судячи з того, що Брежнєва на відміну від Сердючки і мами, без валізи, цілком можливо, що вони зустрілися абсолютно випадково в цьому аеропорту. До слова, про валізи, у мами він Червоний, а у Вєрки вогненно-жовтий. У коментарях досвідчені мандрівники відзначили, що чим яскравіше валізу, тим менше ймовірність, що його вкрадуть.

Фанати просто в захваті від нового знімка Андрія Данилка з мамою і Вірою Брежнєвою, зірок засипають компліментами і захопленими коментарями. Деякі заявили, що будуть дивитися новий ювілейний сезон "Орла і Решки", тільки заради випуску з Сердючкою.

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки засвітився на яхті за кордоном, підкоривши квітучим виглядом: "Одна екзотика...".

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