Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе в гарячому образі посвітила своїми сідницями в бікіні

Струнка й ефектна зірка дає без сорому помилуватися своїми шикарними частинами тіла, пише Politeka.net. Красуня цього разу показала себе на м'якому шезлонгу біля басейну.

Жизель лягла на живіт, виставивши сідниці в крихітних плавочках. Пружні "булочки" підсмажувалися на сонечку, зачаровуючи красою.

Пізніше красуня показала форми, вставши з шезлонга. На грудях натягнувся чорний ліфчик, бретельки якого впивалися в плечі.

Завершив образ довгий золотий ланцюжок на талії. Акуратний поясок зробив лук більш стильним, як і довгі сережки у вухах. А панамка відомого бренду захистила голову знаменитості від сонця.

За 10 годин пост зібрав майже 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці багато компліментів, адже її фігура цього дійсно гідна.

"Що ти зі мною робиш? Ух, яка фігура", - написав один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра народилася сьомого травня 1993 року в місті Таурус (Бразилія).

Зірка працює не тільки з брендом "Victoria's Secret", але і з "Forever 21", "H&M", "Moschino" та ін.

Жизель входить до складу елітного модельного агентства «IMG models». Журнал MAXIM включив її в список 15 моделей, за якими треба обов'язково стежити в Instagram.

Зірка зізналася, що займатися спортом їй доводиться через силу, адже вона абсолютно неспортивна.

Нагадаємо, що бразильська красуня з " Victoria's Secret "показала ефектні вигини тіла в коротенькій сукні:" Готова до...".

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