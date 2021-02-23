Звезда Victoria’s Secret, известная модель Жизель Оливейра обняла себя, представ без одежды

Соблазнительница любит играть с фантазиями поклонников, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в одних мокрых трусиках, которые натянулись выше бедер.

Звезда предстала в столь горячем образе возле стекла, за которым виднелась улица.

Жизель прижала пышный бюст руками, таким, образом не показалось ничего самого сокровенного, так и хочется сказать: "Покажи уже все". Бюст сжался под ладонями и едва ли не выскальзывал, ведь был мокрым, как, впрочем, и все тело знаменитости.

Капельки воды сверкали на свете.

Мокрые волосы звезда зачесала за ушки, в которых показались золотые сережки. Глаза модели были подчеркнуты длинными черными стрелками. Звезда приоткрыла пухлые губы и как-то по дерзки смотрела в камеру.

Фото Оливейры не собрало много лайков и комментариев, ведь сделать это в открытом доступе в сторис невозможно.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра родилась седьмого мая 1993 года в городе Таурус (Бразилия).

Звезда работает не только с брендом "Victoria's Secret", но и с "Forever 21", "H&M", "Moschino" и др.

Жизель входит в состав элитного модельного агентства «IMG models». Журнал MAXIM включил ее в список 15 моделей, за которыми надо обязательно следить в Instagram.

Модель тщательно ухаживает за кожей. Ее секретом идеальной кожи является то, что она увлажняет лицо перед нанесением тональной основы. А консилер под глазами нужно "вбивать" в кожу подушечками пальцев.

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