Известная модель Жизель Оливейра из "Victoria’s Secret" показала себя во время релакса

На фото Жизель позировала в одних трусиках купальника, сняв верхнюю часть. Красотка повернулась ягодицами, позируя под дождиком в душе. После этого модель сделала акцент на одних ягодицах. На еще одном кадре Оливейра повернулась лицом, показывая себя спереди, а руками прикрыла пышный бюст. Кадры получились очень зажигательными, так как мокрая звезда выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадр был опубликован в сторис Инстаграм, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Русалка", "как нереально, ты королева Жизель", "У тебя хорошая фигура", "идеально, влюблен в эти ногти", "Ты слишком красивая подруга", "женское шоу", "Самая красивая в мире!", "Очень заманчиво попробовать", "Сохранение для будущей пляжной позы !!", "Почему ты такая красивая".

Мы писали, что известная модель Жизель Оливейра показала новые фото в эффектном и откровенном платье.

Платье прекрасно подчеркивает стройную фигуру модели. Оно с длинными рукавами, однако при этом очень короткое, и у него есть пикантные вырезы на боках. Кроме того, спина на платье - полностью открыта, поэтому фото сзади получилось особенно эффектным.

Напомним, красотка из "Victoria’s Secret" без лифчика блеснула аппетитным, покружившись перед камерой

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