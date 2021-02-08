Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя, восхитив фанатов

На фото красотка позировала в мини-юбке и белом топе. Девушка дополнила образ прозрачными перчатками, позируя у стены. Оливейра на нескольких кадрах показала себя с разных ракурсов, восхищая фигурой и хвастаясь аппетитными местами. Кадры получились довольно интересными и немного пикантными, ведь Жизель выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Уф, что за мейк", "Восторг", "Такая красота, спасибо", "Мой ангел", "Вау, красотка", "Что это за мода ??", "Красиво великолепно", "Такой сон", "Крутые перчатки", "Самая красивая девушка", "Совершенно потрясающе", "Удивительная женщина !!!", "Я люблю твой стиль, детка", "Святое совершенство", "Из Бразилии и Азии привет", "Идеальная горячая красотка".

Мы писали, что известная бразильская модель Жизель Оливейра покорила яркими фото с пляжа.

Девушка разулась и гуляла возле моря. Она была одета в светлое мини, которое при выходе из моря игриво задрала. Красотка не стесняясь оголила свои стройные ножки, а также приоткрыла разрез, чтобы поклонники могли рассмотреть ее грудь.

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