Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя со всех сторон

На фото Жизель позировала в белых мини-шортиках и жилетке с декольте, под которой не оказалось белья. Модель дополнила образ платком на голове и сумочкой, которая свисала с руки. Оливейра показала себя со всех сторон, а на одном из кадров задрала ножку, сверкнув безупречным "орешком". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красотки в социальной сети Инстаграм.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комплименты под публикацией:

"Макияж королевы", "Мне повезло увидеть все это совершенство в этом замечательном образе", "Мы рады видеть вас в венере", "Вау какой красивый вид", "Навсегда в моем сердце", "самое прекрасное", "Самая красивая девушка", "Красиво, да", "Опасно соблазнительно", "Эта поза огонь", "Как обычно, самая красивая моя подруга", "Великолепная здоровая", "Хороша милашка", "Кто-нибудь может мне помочь, как оторвать взгляд от такой красоты".

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На фото красотка позировала в мини-юбке и белом топе.

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