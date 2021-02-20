Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, показала новые фото в эффектном и откровенном платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу модели в соцсети.
Так, в аккаунте Жизель появилась подборка фото, на которых она позирует в эффектном коротком платье белого цвета.
Платье прекрасно подчеркивает стройную фигуру модели. Оно с длинными рукавами, однако при этом очень короткое, и у него есть пикантные вырезы на боках. Кроме того, спина на платье - полностью открыта, поэтому фото сзади получилось особенно эффектным.
"Готова к своему обеденному свиданию", - написала она.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
73-летняя Ротару в бикини покорила фигурой во время отдыха на яхте: «Время не властно»
Последние минуты жизни: 20-летний харьковчанин прыгнул с балкона квартиры, перед этим записав видео
Кароль раскрыла секрет о беременности и Дане Балане: «Какое-то чудо, а не ...»
Игривая Кароль сбросила лифчик ради нового эксперимента, Потап не устоит: "Ого, Тина..."
Свой образ эффектная модель дополнила высоким "конским" хвостом и ярким макияжем.
В комментариях фолловеры модели не сдерживают эмоций, засыпая ее комплиментами.
"Твое платье очень красивое, хорошо смотрится на тебе", "Вау", "Невероятная красота", "Ты очень горячая", "Я в восторге", "Сенсационная", "Потрясающая горячая особа", - пишут в комментариях.
Следует отметить, что параметры бразильской фигуры Жизель являются образцом модельной фигуры в Латинской Америке. Раскосые и чуть восточные глаза создают общую атмосферность привлекательности фотомодели не только в США и Европе.
Напомним, бразильская красотка из Victoria's Secret сняла кофточку и показала упругое тело со всех сторон
Также Politeka сообщала, что звезда-красавица Victoria's Secret приспустила джинсы, блеснув красотой посреди улицы
А еще Politeka писала, что бразильская звезда Victoria's Secret задрала кофточку, засветив сладкие места