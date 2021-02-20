Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, показала новые фото в эффектном и откровенном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу модели в соцсети.

Так, в аккаунте Жизель появилась подборка фото, на которых она позирует в эффектном коротком платье белого цвета.

Платье прекрасно подчеркивает стройную фигуру модели. Оно с длинными рукавами, однако при этом очень короткое, и у него есть пикантные вырезы на боках. Кроме того, спина на платье - полностью открыта, поэтому фото сзади получилось особенно эффектным.

"Готова к своему обеденному свиданию", - написала она.

Свой образ эффектная модель дополнила высоким "конским" хвостом и ярким макияжем.

В комментариях фолловеры модели не сдерживают эмоций, засыпая ее комплиментами.

"Твое платье очень красивое, хорошо смотрится на тебе", "Вау", "Невероятная красота", "Ты очень горячая", "Я в восторге", "Сенсационная", "Потрясающая горячая особа", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что параметры бразильской фигуры Жизель являются образцом модельной фигуры в Латинской Америке. Раскосые и чуть восточные глаза создают общую атмосферность привлекательности фотомодели не только в США и Европе.

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