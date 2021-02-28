Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя на тренировке

На кадрах Жизель позировала в черном топе, который еле вместил пышный бюст красотки, а также лосинах и белых кроссовках. Звезда лежала на коврике для тренировок, а образ дополнила защитной маской. Оливейра занималась вместе со с тренером, который помогал красотке. Девушка в ряде роликов показала разные упражнения, которые она выполнила в этот раз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На первом ролике звезда лежала боком на коврике и поднимала ногу с резинкой. На втором девушка уже приседала, вытянув одну ножку назад. На третьем ролике красотка лежала боком и поднимала ногу, но уже согнув колени. На четвертом видео Жизель стояла на четвереньках и поднимала одну ножку вверх с резинкой. На предпоследнем ролике Оливейра вставала в мостик, при этом на ней была штанга с весом. На последнем видео жизель наклонялась вперед со штангой.

"Тренировка с моим тренером в моем любимом новом комплекте", - написала звезда под кадрами.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау!!! Ты очень сильная !!!", "Отлично"

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