Бразильская красотка из "Victoria’s Secret" Жизель Оливейра рассказала об удобстве

Красотка в этот раз позировала в тоненькой маечке и штанах, позируя напротив большого окна. Жизель собрала волосы в высокий хвост, а сама соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальную фигуру. Оливейра не надевала белье, что сделало кадр чуть более пикантным, ведь бюст выпирал из облегающей майки. На втором и третьем фото красотка показала себя немного из других ракурсов, позволив оценить и подтянутые ягодицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С милой и удобной", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"С конфетой", "Оглушающая", "Это великолепно", "Сюрреалистичная", "Красиво и мило", "Да, это она, невероятное сходство".

Мы писали, что известная модель Жизель Оливейра из "Victoria’s Secret" сразила наповал эффектным образом.

В этот раз красотка надела шелковый костюм, который состоял из миниатюрного топа, больше напоминающего лифчик, штанов с высокой посадкой и накидкой. Костюм оливкового цвета подчеркнул идеальную фигурку звезды и ее округлые аппетитные формы.

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